FMI tem discussão 'produtiva' com Egito sobre empréstimo

O Egito está desesperadamente buscando um empréstimo de 4,8 bilhões de dólares do FMI para ajudar a sustentar o seu orçamento e conter uma crise monetária desencadeada pela turbulência política.

"Mantive discussões produtivas hoje (segunda-feira) com o presidente (Mohamed) Mursi, com o primeiro-ministro (Hisham) Kandil e com a equipe econômica do Egito sobre os desafios econômicos e financeiros que a economia egípcia enfrenta agora", disse o diretor do FMI para Oriente Médio e Ásia Central, Masood Ahmed, em comunicado.

Ele disse que uma equipe técnica visitará o Egito nas próximas semanas para discutir um possível empréstimo do FMI.

Primeiro, o Egito fechou um acordo sobre um empréstimo provisório com o FMI em novembro, mas o governo adiou o fim formal do acordo em dezembro por causa de novos confrontos políticos e protestos.

Analistas veem o empréstimo do FMI como fundamental para dar ao governo islâmico do Egito credibilidade no mercado. A libra egípcia atingiu uma série de mínimas recordes em relação ao dólar nesta segunda-feira, já que a turbulência política está esgotando as reservas externas do país.

(Reportagem de Anna Yukhananov)