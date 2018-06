Bales é acusado de ter saído no meio da noite do seu quartel na província de Kandahar para matar civis - inclusive mulheres e crianças - em duas aldeias dos arredores, no domingo, num incidente que deteriorou ainda mais as já tensas relações entre Washington e Cabul.

O advogado do militar disse que ele deve chegar na sexta-feira ao quartel Fort Leavenworth, no Kansas, onde ficará preso.

(Reportagem de Missy Ryan)