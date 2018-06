Forças lideradas pelos EUA atacam alvos do Estado Islâmico na Síria e Iraque

As forças lideradas pelos Estados Unidos atacaram alvos do Estado Islâmico no domingo, com 13 ataques aéreos no Iraque e três na Síria, com diferentes modelos de aeronaves, disseram militares norte-americanos.

Quatro dos ataques no Iraque foram perto de Sinjar, no norte do país, e destruíram edifícios do Estado Islâmico, unidades táticas e veículos.

Outras cidades iraquianas que foram alvo de ataques incluem Tal Afar, Ramadi, Mosul e Baiji, de acordo com a Força Tarefa Conjunta Combinada.

Os ataques na Síria foram feitos em torno da cidade de Kobani perto da fronteira turca, disse o comunicado da Força Tarefa.

(Reportagem de Doina Chiacu)