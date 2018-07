Forma-se 1ª tempestade tropical da temporada no Atlântico

MIAMI - A tempestade tropical "Arlene", a primeira da temporada de furacões no Oceano Atlântico, formou-se na terça-feira, 29, no sudoeste do Golfo do México, informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).

"Arlene" tem ventos máximos sustentados de 65 km/h e deve ganhar força nas próximas 24 horas.

O governo do México emitiu um alerta de tempestade tropical para a costa nordeste do país.

Às 21h de Brasília, o olho da tempestade estava situado perto da latitude 21,2 graus norte e longitude 93,7 graus oeste, 450 quilômetros ao leste-sudeste de Tampico e 385 quilômetros ao leste de Tuxpan, no México.

O fenômeno desloca-se rumo ao oeste-noroeste a 11 km/h e deve seguir sentido oeste. Dessa forma, o centro de "Arlene" poderia se aproximar da costa da região na próxima quinta-feira, segundo o NHC.

A tempestade provocará chuvas sobre os estados mexicanos de Tamaulipas e Veracruz, que podem causar inundações repentinas e deslizamentos de terra, advertiram os meteorologistas americanos.