Forte nevasca atinge nordeste dos EUA

A primeira grande tempestade de inverno de 2014 abateu-se sobre o nordeste dos Estados Unidos nesta quinta-feira, trazendo neve pesada, temperatura polar e vento forte para os que retornam do feriado de fim de ano.

A tempestade, que se estende desde o vale do Mississippi até a costa do Atlântico, pode cobrir algumas áreas com 30,5 cm de neve até a manhã da sexta-feira, especialmente no sul de New England, segundo o Serviço Meteorológico Nacional.

"Muita neve, fortes ventos, temperaturas bem frias são a previsão para boa parte da região", disse o Serviço Meteorológico Nacional em comunicado.

A neve caía em grande parte do nordeste dos Estados Unidos na manhã desta quinta, embora o acúmulo mais sério seja esperado para começar depois do pôr-do-sol e continuar durante a noite, afirmou Kim Buttrick, meteorologista do Serviço Meteorológico Nacional em Taunton, Massachusetts.

A nevasca também deverá atingir Washington, que deve receber menos de 2,5 cm de neve. O trânsito na autoestrada que liga Nova York e Boston ficará provavelmente complicado, de acordo com os meteorologistas.

A poderosa tempestade levou ao cancelamento de mais de mil voos nos Estados Unidos e atrasou cerca de 1.500. Entre os mais afetados, estão o aeroporto Internacional de O'Hare, em Chicago, e o Liberty, em Newark, segundo o FlightAware, um site que monitora voos.

Mais de 94 milhões de pessoas viajaram no feriado do fim de ano, segundo estimativa do grupo automotivo AAA, mas muitos não devem estar planejando voltar para casa antes do fim de semana.

A nevasca será um dos primeiros desafios do novo prefeito de Nova York, Bill de Blasio. A retirada de neve tem sido um problema para os prefeitos da maior cidade dos EUA há décadas.

(Reportagem adicional de Scott Malone, em Boston)