Forte nevasca atinge partes do Meio-Oeste dos EUA

A tempestade fazia parte do mesmo sistema que despejou neve sobre partes do Colorado e o noroeste do Kansas no sábado, disse o meteorologista do Serviço Meteorológico Nacional Ariel Cohen. Isso incluía o acúmulo de quase 50 centímetros de neve em Boulder County, no Colorado, disse Cohen.

A tempestade estava se movendo pela região do Vale do Mississippi neste domingo e já deixou mais de 15 centímetros de neve no meio da tarde em partes do centro-leste do Missouri, incluindo a área de St. Louis, acrescentou Cohen.

Ele disse que Indianapolis, Columbus, Ohio e Pittsburg também devem ser atingidos com queda de neve pesada, uma vez que a tempestade se movia para leste, possivelmente afetando o litoral de Nova Jersey e Nova Inglaterra na segunda-feira e início de terça-feira.

Também há chance de nevar na área de Washington DC na noite deste domingo e na manhã de segunda-feira, mas Cohen disse que as temperaturas nessa localidade estão bem amenas para qualquer acúmulo substancial.

As condições climáticas forçaram o cancelamento de mais de 100 voos com procedência ou chegada no Aeroporto Internacional de Denver no sábado, e a neve acumulada fechou várias estradas no Colorado.

As autoridades disseram que houve alguns cortes de energia, mas não havia relatos de interrupções de viagens significativas ou bloqueio de estradas em todo o Centro-Oeste até a tarde deste domingo.