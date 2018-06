Fortes incêndios ameaçam sul da Califórnia e forçam retirada de moradores

Propagadas pelo vento, as chamas varreram terrenos secos próximos a casas e estradas em nove incêndios em todo o condado, com fumaça negra subindo ao céu em um momento no qual a Califórnia entrou na estação de incêndios em meio a uma das piores secas em anos. Não há relatos de feridos.

O governador da Califórnia, Jerry Brown, declarou estado de emergência para liberar recursos.

Uma chama em San Marcos que começou na quarta-feira levou autoridades a emitir alertas de retirada para milhares de residentes e estudantes do campus da Universidade do Estado da Califórnia.

A universidade, que tem mais de 9.000 alunos, disse nesta quinta-feira que os alertas permaneceriam na quinta-feira e que havia cancelado algumas cerimônias programadas.

“O fogo estava bem em cima do campus. Eu pude vê-lo alcançando parte da colina, com uma fumaça bem escura. Foi quase uma explosão”, disse Grant Rapoza, de 19 anos, à Reuters.

O incêndio de San Marcos queimou 700 acres, destruindo pelo menos três prédios, segundo o site de emergências de San Diego.

Outro fogo, desta vez na base naval de Camp Pendleton, no norte de San Diego, varreu cerca de 6.000 acres na quarta-feira à noite, levando a um esvaziamento da habitação militar e da estação de armas navais.

(Por Marty Graham em San Diego)