Fotos de explosões em Boston mostram restos de artefato explosivo

BOSTON - Fotos da cena das explosões na Maratona de Boston tiradas por investigadores e divulgadas na terça-feira mostram os restos de um artefato explosivo, incluindo partes retorcidas de um recipiente de metal, fios, uma bateria e o que parece ser uma pequena placa de circuito. Um funcionário do governo dos EUA, que não quis ser identificado, disponibilizou as imagens à Reuters.

O funcionário disse que as fotos foram tiradas pela Força Tarefa Conjunta contra Terrorismo de Boston na cena onde duas bombas mataram três pessoas e feriram 176, na segunda-feira, na linha de chegada da Maratona de Boston.

Autoridades disseram ter recuperado o pedaço de uma placa de circuito que pode fazer parte de uma das bombas e encontraram a tampa de uma panela de pressão aparentemente atirada para o telhado de um prédio. Várias fotos mostram uma tampa de metal retorcido com parafusos. O FBI disse na terça-feira que uma panela de pressão pode ter sido usada para construir as bombas.

Outra imagem mostra alguns centímetros de fio queimado ligado a uma pequena caixa, e outra retrata um prego de 1,3 cm e um zipper manchado de sangue. Outra mostra uma bateria da marca Tenergy ligada a fios pretos e vermelhos através de uma tampa de plástico quebrada.

Mais cedo na terça-feira, o agente especial do FBI Richard Deslauriers disse em entrevista coletiva que as evidências recuperadas da cena do crime seriam usadas para reconstruir o dispositivo ou dispositivos utilizados nas explosões. Entre os itens recuperados estão pedaços de nylon preto que Deslauriers disse que podem ser de uma mochila usada para transportar as bombas.

Uma das fotos mostra peças retorcidas de tecido preto entre os escombros da bomba. As fotos mostraram ainda que o recipiente de metal tinha um rótulo que estava parcialmente legível, e um pequeno pedaço de tecido preto colado.

Com informações da Reuters e da AP