França e EUA concordam que acordo nuclear com Irã precisa ser fortalecido

Atualizado às 15h36

Estados Unidos e França estão "na mesma página" de que o acordo nuclear em discussão com o Irã precisa ser fortalecido, disse no sábado o secretário de Estado dos EUA, John Kerry. Segundo o chefe da diplomacia americana, o acordo precisa ser fortalecido nas próximas semanas, antes do limite para um pacto político, previsto para o fim do mês.

Kerry se reuniu em Paris com ministro francês das Relações Exteriores, Laurent Fabius e garantiu não ter pressa para conseguir um acordo final com o Irã. “Nós temos que conseguir o acordo correto”. disse o secretário de Estado.

Em Teerã, o chefe da agência nuclear do país, Ali Akhbar Salehi, disse que as negociações têm avançado.