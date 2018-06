Frio 'ameaçador' atinge região centro-oeste dos Estados Unidos

O gelo atrapalhou viagens em toda a região e milhares de voos foram cancelados ou atrasados, algumas autoridades fecharam escolas preventivamente, e em um aeroporto de Nova York um avião derrapou em uma pista, após o nordeste do país ter sido atingido pela primeira tempestade de inverno da temporada.

"As temperaturas mais baixas em quase duas décadas vão se espalhar para o norte e centro dos EUA hoje diante de uma frente fria do Ártico", disse o Serviço Meteorológico Nacional em um comunicado publicado em seu site no domingo. "Combinadas com rajadas de vento, estas temperaturas resultarão em ventos frios com temperaturas de risco de vida tão baixas quanto 60 graus abaixo de zero."

Num tempo com essa temperatura tão fria, o congelamento pode ocorrer na pele descoberta em questão de minutos, especialistas alertaram.

Cerca de metade de todos os voos que chegam e partem do Aeroporto Internacional O'Hare de Chicago tinha sido cancelado no domingo, de acordo com a FlightAware, que acompanha as estatísticas de voo.

Em todo o país, cerca de 2.855 voos estavam atrasados e 2.332 tinham sido cancelados por volta do meio-dia.

(Por Brendan O'Brien)