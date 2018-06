Frio ártico leva neve e temperaturas congelantes aos Estados Unidos

Neve pesada e temperaturas congelantes varreram os Estados Unidos nesta terça-feira, e cidades do nordeste do país declararam situação de emergência enquanto Estados do sul se preparavam para um frio recorde.

A massa de ar do Ártico que passou pelas Montanhas Rochosas na semana passada chegou ao nordeste e se moverá ao sul à noite, disse o meteorologista do Serviço Meteorológico Nacional, Patrick Burke.

"Praticamente todos, incluindo o sudeste, serão tomados pelo frio", disse Burke.

No oeste de Nova York, uma tempestade despejou 1,2 metro de neve em algumas áreas e levou as autoridades a decretar estado de emergência em três cidades perto de Buffalo, afirmou o procurador-geral estadual, Eric Schneiderman, em um comunicado.

Um trecho de uma rodovia no Estado de Nova York foi fechado por causa da neve, disse a porta-voz do serviço rodoviário, Christina Klepper.

As temperaturas máximas em partes do norte da Pensilvânia e New Hampshire não devem ultrapassar mais do que 15 graus, de acordo com o serviço meteorológico, acrescentando que a maioria dos Estados do meio-Atlântico deverá registrar temperaturas pouco acima de zero na terça-feira e quarta-feira.

No sudeste e sul, as temperaturas estavam caindo para mínimas incomuns nesta época.

"Eu não aguento mais", disse Robin Roy, de 53 anos, tremendo debaixo de um poncho colorido enquanto fazia compras em um mercado ao ar livre em Gulfport, na Flórida. "Eu nunca gostei do frio."