Frio recorde varre o leste dos EUA e prejudica tráfegos aéreo, rodoviário e ferroviário

A queda de temperatura bateu recorde no Central Park, em Nova York para esta época - 16 graus negativos - , mas com as rajadas de vento de 51 quilômetros por hora, a sensação era de um frio ainda maior, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia.

As autoridades emitiram alertas sobre ventos frios ou baixas temperaturas, e as condições congelantes prejudicam as viagens por estrada, ferrovias ou aviões. A expectativa era que as temperaturas ficassem entre 14 e 19 graus centígrados abaixo do normal do Meio-Oeste ao Sudeste, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional.

Em Nova York e na capital, Washington, os abrigos para sem-teto e outros edifícios públicos receberam pessoas que estavam congelando nas ruas.

"Minhas mãos estavam congeladas, pareciam picadores de gelo. Vim para cá para aquecer minhas mãos, aqui eu as coloquei sob água quente", disse Mike Smith, de 48 anos, um sem teto que estava cochilando no lobby da Martin Luther King Jr. Memorial Library em Washington.

Seis mortes foram registradas em todo o país desde que uma massa de ar ártico varreu a América do Norte no fim de semana, produzindo as temperaturas mais frias em duas décadas.

Grandes cidades dos EUA estão com temperaturas abaixo do ponto de congelamento, como é o caso de Chicago, com menos 20 graus, Detroit, com menos 21 graus, Pittsburgh, com menos 17 graus e Boston, menos 9 graus.

Na Bowery Mission, um albergue para sem-teto em Nova York, o dormitório com 80 camas estava lotado na segunda-feira à noite e outras 179 pessoas dormiram na capela e na cafeteria, disseram funcionários.

"Nossos funcionários andaram pela vizinhança para se certificarem de que todas as pessoas estivessem cientes de que poderiam passar a noite aqui", disse James Winan, chefe de desenvolvimento na Bowery Mission.

Autoridades de Washington abriram bibliotecas, centros de recreação e outros espaços públicos para as pessoas se aquecerem, em meio a temperaturas que caíram para 14 graus negativos.

(Reportagem adicional de Ellen Wulfhorst, Scott DiSavino e Marina Lopes em Nova York, Daniel Lovering em Boston, David Beasley e Karen Jacobs em Atlanta, Colleen Jenkins em Winston-Salem, Carolina do Norte, Tom Brown em Miami e Eric M. Johnson em Seattle)