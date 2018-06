Fugitivo mais procurado dos EUA se mata; reféns estão vivas

Adam Mayes, de 35 anos, se matou com um tiro na cabeça depois de ser avistado numa floresta com as meninas por guardas de caça do Mississippi, disseram autoridades à Reuters.

"As meninas estão a salvo. Ele morrei", disse Joel Siskovic, agente especial do FBI.

Alexandria Bain, de 12 anos, e sua irmã Kyliyah, de 8, estavam com fome e precisaram de atendimento médico, segundo o xerife Jimmy Edwards, do Condado Union, que chegou ao local quando Mayes ainda estava vivo, mas já ferido.

As autoridades dizem que Mayes era amigo da família Bain, e não se conformou quando a família anunciou sua mudança para o Arizona. O pai denunciou o desaparecimento da mulher e das três filhas em 27 de abril, quando Mayes ajudava na mudança.

O corpo da mãe, Jo Ann, de 31 anos, e da menina mais velha, Adrienne, de 14, foram encontrados no fim de semana em covas rasas numa propriedade pertencente à mãe do suspeito, na localidade de Guntown, no norte do Mississippi.

O FBI oferecia 100 mil dólares como recompensa pela captura de Mayes, e na quarta-feira o colocou em primeiro lugar na "Lista dos Dez Fugitivos Mais Procurados". Outras fontes já haviam oferecido 71 mil dólares de recompensa pela captura e condenação de Mayes.

(Reportagem adicional de Tim Ghianni em Nashville)