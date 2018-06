Fumaça em torre de controle cancela centenas de voos em Chicago

O tráfego foi suspenso perto do meio-dia no Aeroporto Internacional O'Hare e no Aeroporto Midway, depois que funcionários foram forçados a deixar a torre de controle de aproximação de voos da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) no subúrbio de Elgin, disse um porta-voz da FAA.

A fumaça foi causada por um motor com defeito no sistema de aquecimento, ventilação e ar condicionado, mas não houve incêndio, disse um porta-voz da FAA. A agência federal está trabalhando para eliminar a fumaça da sala de radares para que os controladores de voo voltem ao trabalho.

Cerca de 700 voos foram cancelados nos aeroportos de Chicago. Chegadas e partidas foram retomadas, embora de forma limitada, mais de três horas depois do incidente.

A televisão local mostrou grandes filas de aviões se acumulando no aeroporto O'Hare e grandes filas de passageiros remarcando voos.

“É como quando acontece uma tempestade de neve”, disse Joseph Schwieterman, especialista de transportes da Universidade DePaul. “O resto do país está sentindo o drama neste momento”.

As operações foram transferidas imediatamente para o centro de controle móvel de Chicago em Aurora, no Illinois, de acordo com um porta-voz da FAA.

(Por Mary Wisniewski, em Chicago; e de David Bailey, em Minneapolis)