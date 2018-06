Fumo poderá matar 5,6 milhões de crianças nos EUA, diz estudo

Cinquenta anos depois que o primeiro relatório do diretor geral de saúde dos EUA considerou o fumo um perigo para a saúde humana, o novo estudo acrescenta doenças como o câncer de cólon, diabete e artrite ao registro de enfermidades relacionadas ao tabaco.

O relatório, o primeiro em mais de uma década, constatou que o fumo matou mais de 20 milhões de norte-americanos prematuramente nos últimos 50 anos.

Embora as taxas de fumo no país entre adultos tenham caído de 43 por cento em 1965 para 18 por cento na atualidade, a cada dia mais de 3.200 jovens com menos de 18 anos experimentam o primeiro cigarro, de acordo com o estudo divulgado nesta sexta-feira.

"Basta", disse o atual diretor geral de saúde no país, doutor Boris Lushniak, em entrevista por telefone. "Nós precisamos eliminar o uso do cigarro e criar uma geração livre do tabaco."

(Reportagem de Julie Steenhuysen e Susan Heavey)