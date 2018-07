Fuzileiros dos EUA sofrem ação penal por urinar em cadáveres afegãos

O incidente foi gravado em vídeo e circulou neste ano pela Internet, motivando grande indignação no Afeganistão e levando o presidente Hamid Karzai a se referir às ações dos militares como "desumanas".

Os sargentos Joseph W. Chamblin e Edward W. Deptola, primeiros envolvidos a serem denunciados à Justiça, foram acusados também de "posar para fotos extraoficiais com vítimas humanas", segundo a corporação.

A investigação mostrou que o fato ocorreu no final de julho do ano passado, na província de Helmand. Três fuzileiros já confessaram envolvimento no incidente e sofreram punições menores. No caso de Chamblin e Deptola, pesou contra eles o fato de não terem controlado adequadamente seus subordinados.

(Reportagem de Phil Stewart)