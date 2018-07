George P. Bush, da 4ª geração de políticos, vai disputar eleição nos EUA O administrador financeiro George P. Bush, filho do ex-governador da Flórida Jeb Bush e neto do ex-presidente dos Estados Unidos George H.W. Bush, anunciou nesta terça-feira que vai concorrer em 2014 à indicação republicana para o cargo de comissário de terras do Texas.