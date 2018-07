Governador de Nova Jersey desiste de concorrer à Casa Branca

Numa entrevista coletiva de 45 minutos, Christie disse que "agora não é a minha vez", e deu aos eleitores uma ideia de como poderia ter sido a campanha desse político de discurso direto, tão à vontade consigo mesmo a ponto de rir das notícias sobre a sua ampla circunferência abdominal.

Sua desistência tende a beneficiar Romney, ex-governador de Massachusetts, que busca o apoio dos republicanos moderados contra o conservador Perry, governador do Texas.

Como Sarah Palin, ex-governadora do Alasca, não dá sinais de embarcar na disputa, o cenário para as primárias republicanas de 2012 parece estar praticamente consolidado.

Perry chegou a assumir a liderança nas pesquisas, mas foi mal nos últimos debates, deixando que Romney recuperasse a dianteira. Para os republicanos, trata-se não só de escolher o candidato preferido, mas também aquele que tenha mais condições de derrotar o democrata Barack Obama na eleição geral de novembro.

Outros candidatos ainda no páreo, mas com chances aparentemente menores, incluem Jon Huntsman, ex-embaixador na China, pelo campo moderado, e os direitistas Herman Cain, Michele Bachmann, Newt Gingrich e Ron Paul.

Faltam apenas três meses para que a disputa comece, no "caucus" (assembleia eleitoral) de Iowa. Logo em seguida ocorrem as eleições primárias de New Hampshire e Carolina do Sul.

Outros políticos que eram vistos como alternativas a Romney - Mike Huckabee, Donald Trump e Mitch Daniels - também já recolheram suas candidaturas. "A espera pelo 'Super-Homem' terminou", disse um assessor de Romney. "Isso não vai mudar o que estamos fazendo. Já passamos pela presidente Palin, pelo presidente Huckabee, pelo presidente Trump e pelo presidente Daniels. Sobrevivemos a todos eles."