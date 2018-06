Governador do Missouri convoca mais tropas após tumultos em Ferguson O governador do Estado norte-americano do Missouri convocou nesta terça-feira reforços da Guarda Nacional para a cidade de Ferguson, no subúrbio de St. Louis, para evitar mais saques e tumultos, após episódios de violência desencadeados nesta madrugada pela absolvição de um policial branco no tiroteio fatal de um adolescente negro desarmado.