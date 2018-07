Grupos ambientalistas dos EUA dão mais tempo a lei do CO2 Grupos ambientalistas norte-americanos afirmaram neste sábado que darão à Agência de Proteção Ambiental (EPA, na sigla em inglês) mais tempo para conceber o primeiro plano a regular a emissão de dióxido de carbono, maior fonte de gases do efeito estufa do país, por usinas de energia.