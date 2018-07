Hillary Clinton visita a Líbia para discutir parcerias

Hillary chegou a Trípoli a bordo de um avião militar norte-americano e iniciou a visita de um dia, durante a qual deve negociar com líderes do Conselho Nacional de Transição (CNT), se reunir com ativistas líbios da sociedade civil, e visitar empregados da embaixada recém-inaugurada dos EUA na capital.

Ela também irá anunciar uma série de novos programas que visam promover laços mais próximos entre os dois países, como a ajuda dos EUA no tratamento de combatentes feridos durante a insurreição na Líbia, a retomada de programas de intercâmbio para estudantes, e maior ajuda no esforço da Líbia para encontrar e destruir armas perigosas da era Gaddafi.

(Reportagem de Andrew Quinn)