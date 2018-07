Hillary diz que eleições na Rússia não foram livres nem justas

VILNIUS - A secretária de Estado americana, Hillary Clinton, sugeriu que as eleições na Rússia não foram nem livres nem justas, ao fazer um pedido mais amplo nesta terça-feira, 6, pela liberdade digital durante uma reunião europeia sobre segurança.

Hillary se pronunciou diante de ministros de países da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE). Ela acusou a Bielorrúsia de "perseguição persistente" da oposição e sugeriu que a Ucrânia havia perseguido a ex-premiê Yulia Tymoshenko por motivos políticos.

Pelo segundo dia, Hillary citou "sérias preocupações" com as eleições de domingo na Rússia, em que a maioria parlamentar do primeiro-ministro Vladimir Putin foi reduzida em uma votação manchada por acusações de fraude e outras irregularidades.

"Quando autoridades deixam de indiciar aqueles que atacam pessoas por exercerem seus direitos ou por expor abusos, elas subvertem a justiça e minam a confiança do povo em seus governos", disse Hillary em discurso na OSCE.

"Como já vimos em muitos lugares, e mais recentemente nas eleições da Duma (a câmara baixa do Parlamento) na Rússia, eleições que não são nem livres nem justas têm o mesmo efeito", acrescentou, em comentários que foram um pouco além de suas críticas à votação na segunda-feira.

Hillary disse que dois ex-candidatos presidenciais na Bielorrúsia permanecem presos, um ano depois de uma repressão do governo, e expressou preocupação com o caso de Tymoshenko, na Ucrânia, que enfrenta sete anos de prisão por abuso de poder.