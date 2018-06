Hillary fala com equipe por telefone e recebe memorandos

Hillary também falou com duas autoridades estrangeiras - o enviado da ONU à Síria e o primeiro-ministro do Catar - no sábado, um dia antes de o Departamento de Estado revelar o coágulo de sangue e sua internação no Hospital Presbiteriano de Nova York.

"Ela tem sido bastante ativa no telefone com a equipe e tem recebido documentos, etc", disse a porta-voz do Departamento de Estado, Victoria Nuland, em seu informe diário.

Na noite de domingo foi anunciado que a secretária de Estado, que não é vista em público desde 7 de dezembro, estava internada em um hospital de Nova York para tratamento de um coágulo que se originara de uma concussão ocorrida em meados de dezembro.

A concussão foi resultado de uma doença anterior, descrita pelo Departamento de Estado como infecção estomacal contraída em uma viagem para a Europa, que provocou desidratação e desmaios quando ela voltou para os Estados Unidos.

Em um comunicado divulgado pelo Departamento de Estado na segunda-feira, os médicos que tratam de Hillary disseram estar confiantes em uma recuperação total e que ela receberia alta assim que a dosagem correta de anticoagulantes fosse determinada.

(Reportagem de Arshad Mohammed)