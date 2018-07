Hillary faz alerta duro ao Paquistão sobre militantes

Hillary comandou uma delegação de altíssimo escalão que foi a Islamabad pressionar o governo local por conta das acusações surgidas nos EUA de que o Paquistão estaria dando ajuda a militantes que realizam ataques em ambos os lados da fronteira afegã-paquistanesa, ameaçando cada vez mais os interesses norte-americanos.

"A reunião durou quatro horas. Foi extremamente franca, a discussão foi muito detalhada", disse um alto funcionário norte-americano, acrescentando que uma nova reunião está marcada para sexta-feira.

Hillary esteve acompanhada do diretor da Agência Central de Inteligência (CIA), David Petraeus, e do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Martin Dempsey, num sinal de que Washington quer passar o seu recado em meio às crescentes tensões que envolvem EUA, Afeganistão e Paquistão.

Do lado paquistanês, participaram do encontro o primeiro-ministro Yusuf Raza Gilani, o poderoso comandante do Exército, general Ashfaq Kayani, e o general Ahmed Shuja Pasha, que dirige a Inteligência Interserviços, agência que autoridades norte-americanas disseram estar colaborando com grupos militantes.

Horas antes, em visita a Cabul, Hillary disse que era hora de enviar uma "mensagem clara e inequívoca" ao Paquistão sobre a necessidade de ampliar seus esforços de mediação no Afeganistão e de reprimir a presença de militantes em seu território.

"Eles devem ser parte da solução, e isso significa livrar o seu próprio país de terroristas que matam sua própria gente e cruzam a fronteira para matar no Afeganistão", afirmou Hillary. "Vamos lutar, vamos conversar e vamos construir. E eles podem ajudar ou atrapalhar, mas não vamos interromper nossos esforços."

Autoridades norte-americanas e afegãs acusam elementos de dentro do Paquistão de colaborarem com militantes no ataque de setembro à embaixada dos EUA em Cabul e no assassinato do negociador de paz afegão Barnahuddin Rabbani.

O Paquistão nega as acusações e diz que Washington está menosprezando seus esforços no combate à militância. Islamabad alerta que as contínuas "mensagens negativas" por parte dos EUA têm abalado o apoio da população paquistanesa ao envolvimento no conflito.

(Reportagem adicional de Mirwais Harooni, em Cabul, de Qasim Nauman e Zeeshan Haider, em Islamabad; e de Missy Ryan, em Washington)