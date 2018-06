Hillary lamenta mortes de civis afegãos por soldado dos EUA

"Fiquei chocada e entristecida com as mortes de inocentes aldeões afegãos", disse Hillary. "Esses não somos nós, e os Estados Unidos estão comprometidos em verem os responsáveis serem punidos."

Hillary admitiu que os EUA têm tido "semanas difíceis e complexas" no Afeganistão.

"Esse terrível incidente não altera nossa resoluta dedicação em proteger o povo afegão e fazer tudo o que pudermos para construirmos um Afeganistão forte e estável", disse ela na ONU. "Reconhecemos que um incidente desses é inexplicável, e irá certamente levar a muitas perguntas."

A chacina na província de Candahar (sul), que vitimou principalmente mulheres e crianças, ocorreu semanas depois de exemplares do Corão, livro sagrado do Islã, serem queimados em uma base da Otan no país, o que motivou violentas represálias por parte de afegãos.

A incidente de domingo deve complicar as negociações entre Cabul e Washington para que forças especiais e consultores militares dos EUA permaneçam no Afeganistão depois da retirada completa das tropas estrangeiras de combate, no final de 2014.

(Reportagem adicional de Louis Charbonneau e Emily Flitter)