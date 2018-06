Hillary vai tentar novamente romper resistência para concorrer à Casa Branca

A campanha de Hillary para a eleição de novembro de 2016 deve enfatizar seus planos para lidar com a desigualdade econômica e capitalizar sua tentativa histórica de ser a primeira mulher a assumir o comando dos Estados Unidos, disseram assessores.

Um de seus maiores desafios será o de mostrar um lado mais pé no chão ao se conectar com os eleitores comuns. Críticos, incluindo progressistas dentro de seu próprio partido, dizem que depois de décadas como esposa do ex-presidente Bill Clinton, senadora e secretária de Estado, ela perdeu o contato com o povo.

Em uma nota divulgada no sábado, o coordenador da campanha de Hillary, Robby Mook, disse a funcionários que, apesar da meta ser eleger Hillary presidente, a campanha não é sobre ela, mas sobre os "americanos comuns".

Hillary perdeu a batalha pela indicação do partido Democrata para Barack Obama em 2008. É esperado que ela anuncia a sua candidatura em vídeo e na mídia social em algum momento neste domingo.