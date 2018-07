Homem armado atira e mata seis pessoas em festa no Texas(EUA)

TEXAS - Pelo menos seis pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas em uma festa de aniversário na cidade de Grand Prairie, no Texas (EUA), quando um homem disparou contra os convidados presentes antes de se suicidar, informou neste domingo, 24, a imprensa local.

O tiroteio aconteceu em uma quadra de patinação. Um dos membros da família que realizava a festa tirou uma pistola em meio ao que parecia uma briga de casal, indicaram fontes policiais. As fontes, citadas por "The Dallas Morning News", não revelaram a identidade e a idade das vítimas, mas afirmaram que eram vietnamitas e que não há entre os mortos nenhum adolescente, como também nenhum funcionário que trabalhava na quadra de patinação.

Após realizar os disparos, o homem, que, segundo testemunhas citados pelo jornal, foi quem alugou a pista de patinação para a noite do sábado, 23, resolver se suicidar. Os feridos foram levados para hospitais da região, enquanto as testemunhas estão sendo interrogados pela polícia. "Era uma festa privada, não há mais nada. Todos os que receberam tiros eram convidados da festa", acrescentaram as fontes.