Homem mata 3 pessoas em salão de beleza na Flórida

O homem teria entrado no salão Las Dominicanas M&M, em Casselberry, subúrbio de Orlando, na Flórida, e atirado em quatro funcionárias. As identidades das vítimas e do atirador não foram divulgadas. A mulher ferida está hospitalizada.

Duas mulheres em choque, de pé em frente ao salão, apresentaram-se como parentes do atirador e disseram que ele era mentalmente instável, conforme vídeo postado no site do Sentinel.

As mulheres disseram que recentemente aconselharam uma das vítimas a buscar uma ordem judicial para que ele se afastasse. "Meu primo estava tendo problemas. Ele mentalmente não estava lá", disse a mulher, não identificada.

(Reportagem de Barbara Liston)