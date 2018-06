Homem mata seis de uma mesma família nos EUA, incluindo quatro crianças Um homem matou seis pessoas a tiros, quatro delas crianças, no que parece ter sido um problema doméstico na noite de quarta-feira em um subúrbio de Houston, no Estado norte-americano do Texas, depois ele fugiu do local, mas acabou se rendendo à polícia, disse uma autoridade policial.