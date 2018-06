Homem morre ao ser empurrado para trilho de metrô em Nova York

O criminoso, que parecia ter cerca de 20 anos, empurrou o homem quando o trem estava entrando na estação perto da Times Square, no centro da cidade, disse um porta-voz policial.

A polícia se recusou a comentar sobre possíveis causas do crime. Testemunhas disseram que o jovem estava falando sozinho, o que leva a supor que talvez tivesse problemas mentais, segundo a polícia.

"Ouvi quase uma batida. Não tinha certeza se era algo a ver com o homem sendo atingido", disse uma testemunha. "Foi quando ouvi as pessoas gritando, as pessoas correndo."

A vítima ficou presa entre o trem e a plataforma, e um médico que estava na estação a declarou morta, segundo o canal NY1.

(Reportagem de Daniel Trotta)