Homem morre após atirar em consulado mexicano e outros locais no Texas Um homem aparentemente decepcionado com a política de imigração dos Estados Unidos foi morto a tiros nesta sexta-feira, após atirar mais de 100 cartuchos de munição contra o consulado mexicano, um tribunal federal e a sede da polícia na capital do Estado norte-americano do Texas, informou a polícia.