Homem que invadiu Casa Branca é indiciado por sete delitos

Dominic Adesanya, da cidade de Bel Air, Estado de Maryland, não estava armado quando foi detido nas dependências da Casa Branca e se deparou com cães do Serviço Secreto que o atacaram e detiveram, disse a corporação.

O incidente ocorreu cerca de um mês depois que um invasor armado com uma faca escalou a cerca da Casa Branca e entrou na mansão, despertando questionamentos sobre a segurança no complexo fortemente protegido e levando à renúncia da diretora do Serviço Secreto, Julia Pierson.

As autoridades imputaram a Adesanya, de 23 anos, duas acusações de delito grave de ataque a um policial da unidade canina, uma acusação de delito grave de ameaça e quatro acusações de delito leve de resistência à prisão e entrada ilegal, afirmou o porta-voz do Serviço Secreto, Brian Leary.

O jornal The Washington Post relatou que Adesanya foi mordido por um cão. Ele foi levado a um hospital para avaliação e depois entregue a delegados federais por causa de mandatos de prisão pendentes, afirmou Leary. Sua audiência no tribunal ainda não tem data marcada.

Imagens de vídeo mostraram o homem esmurrando um dos cães que o atacaram e agentes do Serviço Secreto cercando-o no gramado norte da Casa Branca.

A Casa Branca foi interditada depois que o intruso pulou a cerca perto das 21h34 (horário de Brasília) de quarta-feira, mesmo dia em que um homem armado atacou o parlamento canadense em Ottawa. A interdição foi suspensa pouco antes das 23h (horário de Brasília).

(Por Curtis Skinner e Jeff Mason)