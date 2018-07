Homem que matou 4 crianças é executado no Mississippi

Henry Curtis Jackson Jr., de 47 anos, matou a facadas duas sobrinhas e dois sobrinhos, com idades entre 2 e 5 anos, quando procurava dinheiro para roubar em um cofre na casa da mãe dele, perto de Greenwood, segundo as autoridades.

A execução aconteceu através de uma injeção letal às 20h13, no horário de Brasília, na Penitenciária Estadual do Mississippi, em Parchman. Ele tornou-se o quarto preso executado neste ano no Estado, e o 19o no país.

Regina Jackson - irmã do criminoso e mãe de duas das vítimas - disse que ela e outros familiares pediram na segunda-feira ao governador republicano Phil Bryant para que suspendesse a execução, mas que o governador respondeu na manhã de terça-feira que decidiu manter a aplicação da injeção letal.

“"Vão fazer (com Jackson) a mesma coisa que ele fez. Executá-lo não trará uma conclusão. Trará mais dor para a família. Nós perdoamos meu irmão, eu amo meu irmão. Deus diz que temos de perdoar para que Ele nos perdoe", disse Regina antes da execução.

No Mississippi, só o governador têm autoridade para conceder clemência, e também pode comutar penas de morte em prisão perpétua.

Depois dos assassinatos, Jackson passou quatro dias foragido, até se entregar. Ele confessou os crimes, mas disse não se lembrar especificamente de esfaquear os sobrinhos, segundo o Departamento Correcional do Estado.

Dois outros parentes sobreviveram ao ataque ocorrido em 1o de novembro de 1990. Regina Jackson diz ter levado 15 facadas.

Curtis Jackson foi condenado em 1991 por quatro homicídios, duas lesões corporais qualificadas e uma acusação de agressão armada.

(Por Emily Le Coz)