Hospital Bellevue, em NY, transfere 500 pacientes por falta de energia

Cerca de 500 pacientes serão transferidos do hospital, que fica perto do rio East, numa parte de Manhattan que não esteve entre as mais afetadas pelas inundações.

Em entrevista coletiva, Bloomberg que os danos ao hospital foram inicialmente subestimados, e que novos leitos para os pacientes serão encontrados. Vários hospitais da região estão coordenando esforços para receber os pacientes desalojados, incluindo os hospitais Mount Sinai e St. Luke's Roosevelt.

Jarron Franklyn, de 28 anos, funcionário do departamento de reabilitação do Bellevue, disse que "a energia caiu e temos uma inundação no porão". Ele disse que um gerador de emergência continua funcionando.

