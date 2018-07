Iemenita que morreu em Guantánamo já teve liberdade decretada

Os militares na terça-feira identificaram o morto como sendo Adnan Farhan Abdul Latif, 32 anos, oriundo de Al Udayn, no Iêmen.

Ele estava preso desde 2002 na base de Guantánamo, encravada em Cuba. A morte ocorreu no sábado, mas sua identidade só foi divulgada depois de seus familiares serem avisados.

O Serviço Naval de Investigações Criminais está examinando o caso, mas os resultados da autópsia ainda não ficaram prontos, segundo o capitão Robert Durand, porta-voz do centro de detenção.

David Remes, advogado de Latif, disse que ele havia tentando suicídio em várias ocasiões. "Ele era tão frágil, tão atormentado que não seria surpresa para mim se ele tiver cometido suicídio". Disse Remes. "De qualquer forma que você olhar, foi Guantánamo que o matou."

Latif morreu no Campo 5, ala de segurança máxima onde há acusados de violarem as regras da prisão. Ele já havia sofrido punições por agredir um guarda com um "coquetel" de fluidos corporais, segundo Durand.

Os guardas o encontraram inconsciente, e paramédicos tentaram reanimá-lo e o levaram ao hospital da base, onde ele foi declarado morto, disse o porta-voz.

Latif havia sido capturado no final de 2001 perto da fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão. Comissões administrativas de Guantánamo recomendaram em 2006 e 2008 que ele fosse transferido para o seu país, mas isso nunca ocorreu.

O preso recorreu a uma corte de Washington para contestar sua prisão, e em julho de 2010 a Corte Distrital ordenou sua libertação. Seus advogados alegaram que Latif havia viajado ao Paquistão e Afeganistão para receber tratamento médico de um grupo humanitário, depois de sofrer uma grave lesão na cabeça num acidente de carro.

Autoridades dos EUA, no entanto, acusavam-no de ser um combatente da Al Qaeda recrutado e treinado no Afeganistão pelo Taliban. O governo recorreu da ordem de libertação dele, e a Suprema Corte em junho determinou que ele continuasse preso.

Em 2009, uma força-tarefa presidencial autorizou Latif e outros iemenitas a deixarem a prisão de Guantánamo.

"Ele nunca foi uma ameaça aos Estados Unidos, e jamais deveria ter sido levado a Guantánamo", disse Remes. "Ele deveria ter sido solto há muito tempo, não só porque era inocente de qualquer crime, mas porque considerações humanitárias bradavam por sua libertação."