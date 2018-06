Imitador de Elvis é indiciado por mandar carta envenenada a Obama

Acredita-se que Paul Kevin Curtis, de 45 anos, tenha enviado três cartas, todas com texto idêntico e datilografadas em papel amarelo, a Obama, ao senador Roger Wicker, do Mississippi, e a um juiz do interior desse Estado.

Exames preliminares indicam que as duas cartas que chegaram a Washington continham traços do veneno ricina.

Curtis, morador de Corinth, no Mississippi, pode ser condenado a 15 anos de prisão e 500 mil dólares de multa, mais três anos de liberdade vigiada.

O incidente das cartas envenenadas ocorre na mesma semana em que um atentado matou três pessoas em Boston, mas o FBI disse não haver relação entre os dois casos.

(Por David Ingram e Deborah Charles)