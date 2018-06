Incêndio em centro de controle fecha aeroportos em Chicago

Um incêndio em um centro de controle de tráfego aéreo nos arredores de Chicago, nesta sexta-feira, levou ao cancelamento de todos os voos no aeroporto internacional O'Hare, um dos mais movimentados do mundo, e no aeroporto Midway, um centro de conexões domésticas, tumultuando o tráfego aéreo em todo os Estados Unidos.

Mais de 800 voos saindo e chegando dos dois aeroportos foram cancelados até as 9h20 (11h20, no horário de Brasília), de acordo com o site de monitoramento flightware.com, prejudicando milhares de passageiros. Segundo a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês), os voo começaram a ser retomados, mas em um ristmo reduzido.

O'Hare é o principal centro de conexões da companhia United Airlines e um importante centro para a American Airlines. De janeiro a agosto, mais de 580 mil voos decolaram ou pousaram em O'Hare, disse a prefeitura de Chicago, citando dados da Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês).

O Departamento de Aviação de Chicago disse que funcionários de um centro de controle da FAA no município de Aurora tiveram que ser retirados quando começou o incêndio, às 6h (8h, no horário de Brasília).

"O centro de controle de Chicago foi esvaziado devido a um incêndio nas instalações. Isso resultou em uma interrupção em solo de voos na área e se dirigindo a Chicago", disse a FAA em um comunicado.

A administração do espaço aéreo foi transferida para instalações de controle próximas, disse o órgão.

Equipes que atenderam ao chamado de incêndio encontraram um homem com ferimentos autoinfligidos no porão do local, noticiou o jornal Chicago Tribune. A rede NBC News disse, citando duas fontes da FAA, que as autoridades acreditam que o incêndio pode ter sido ateado intencionalmente.

Representantes do departamento policial não puderam ser imediatamente contatados para comentar.

(Reportagem de Colleen Jenkins, Karen Brooks, Mary Wisniewski e David Baliey)