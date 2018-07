Incêndio florestal aproxima-se de laboratório de armas nucleares

O Laboratório Nacional de Los Alamos, que garante a segurança e a confiabilidade do estoque nuclear dos Estados Unidos, foi fechado na segunda-feira em razão do incêndio.

As autoridades montaram um centro de operações emergencial e colocaram equipes de emergência ao redor do laboratório a fim de proteger as instalações e os materiais importantes, disse o porta-voz do Laboratório de Los Alamos, Kevin Roark.

Entre as áreas protegidas estão todas as instalações perigosas e radioativas e nosso acelerador de prótons e os centros de supercomputação, disse Roark.

"Não vamos sair daqui enquanto pairar dúvida sobre o laboratório", disse Roark à Reuters.

O fogo avançou para uma área de 58.111 hectares e provocou a retirada de centenas de pessoas da região. Milhares foram estimuladas a deixarem suas casas voluntariamente, afirmaram as autoridades.

O incêndio de Las Conchas, que começou na tarde de domingo, continua a provocar novas chamas a 0,8 quilômetro à frente da linha principal do fogo, disse Lawrence Lujan, porta-voz da Floresta Nacional de Santa Fé.

O incêndio chegou a uma milha do limite sudoeste do laboratório, disse Lujan.