Incêndio força centenas de pessoas a deixarem suas casas na Califórnia

Apenas 5 por cento do fogo estava contido. O incêndio lançou fuligem ao longo do Vale do Rio Kern, a aproximadamente 209 quilômetros de Los Angeles.

Cerca de 500 casas ao nordeste da cidade de Bakersfield foram alvo de ordem para que fossem abandonadas a partir do sábado, informou comunicado do gabinete do xerife do condado de Kern.

Cerca de 300 bombeiros trabalhavam para conter o fogo, que começou na sexta-feira e foi alimentado pelo vento e pela baixa umidade, segundo o Corpo de Bombeiros de Kern.

(Reportagem de Victoria Cavaliere)