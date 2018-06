Incêndio força esvaziamento de mais de 20.000 casas em San Diego

Apenas 5 por cento do incêndio, que começou na manhã desta terça-feira no sul da Califórnia, região que sofre com temperaturas acima de 38 graus Celsius, havia sido contido até o final da tarde, segundo os bombeiros.

Oficiais estavam aconselhando os moradores por telefone a deixarem as suas casas, e um centro de abrigo foi criado em uma escola da região para os moradores deslocados.

Autoridades da Califórnia estão em alerta máximo desde o ano passado, com número elevado de bombeiros, porque o Estado está no meio da sua pior seca em décadas.

(Reportagem de Dan Whitcomb)