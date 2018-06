Incêndio se aproxima de comunidade em subúrbio de San Diego nos EUA

Vídeos exibidos pela mídia mostravam o incêndio descontrolado se movendo rapidamente e calcinando árvores e arbustos em terrenos inclinados. Pelo menos uma casa em San Marcos, 48 quilômetros ao norte de San Diego, foi consumida até as vigas de madeira, e um veículo foi reduzido a uma carcaça de metal.

Grandes chamas laranja se sacudiam ao vento, enviando colunas grossas de fumaça para o alto e escurecendo o céu. Caminhões dos bombeiros com as luzes de emergência ligadas abriam caminho pelas ruas da vizinhança de grandes casas de estilo espanhol.

“No momento em que falamos, continuam acontecendo atos extraordinários de bravura e heroísmo nas linhas de frente”, disse o prefeito de San Diego, Kevin Faulconer, em uma entrevista coletiva à imprensa.

A aglomeração destrutiva de incêndios surgiu no momento em que a Califórnia entra no seu período de maior suscetibilidade a essas ocorrências e em meio à pior seca em décadas, criando o cenário do que autoridades estaduais temem ser um ano particularmente intenso e perigoso.

Os nove focos de incêndio nas cercanias de San Diego destruíram mais de 4.047 hectares, e os alertas de desocupação de casas foram enviados a áreas que abrigam 125.000 moradores desde o surgimento do primeiro incêndio na terça-feira, disseram autoridades do condado.

(Reportagem de Marty Graham)