Indicado para secretário de Defesa dos EUA passa pro cirurgia nas costas

O porta-voz da Casa Branca Josh Earnest disse em comunicado que o procedimento foi bem sucedido, mas não deu mais detalhes sobre a operação.

"O senhor Carter decidiu seguir adiante com o procedimento agendado anteriormente para que ele pudesse completá-lo antes de seu processo de confirmação", afirmou Earnest.

"O senhor Carter está descansando confortavelmente com sua família e está ansioso pelo processo de confirmação. E, se confirmado, servir os homens e mulheres do Departamento de Defesa", acrescentou o porta-voz.

Obama indicou Carter, de 60 anos, formalmente para o Pentágono no dia 5 de dezembro, escolhendo-o para um trabalho que inclui lidar com guerras no Afeganistão e no Oriente Médio, além dos cortes orçamentários.

Se confirmado pelo Senado, Carter será o quarto secretário de Defesa de Obama. O processo de confirmação deve acontecer no início do ano que vem.

(Reportagem de Will Dunham)