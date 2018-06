Inteligência dos EUA investiga eventual execução de japonês pelo EI

WASHINGTON - A comunidade de inteligência dos Estados Unidos está trabalhando para confirmar a autenticidade de uma gravação que anuncia a execução de um cidadão japonês detido por militantes do Estado Islâmico (EI), disse a Casa Branca neste sábado, 24. A mensagem de áudio diz que o refém Haruna Yukawa foi morto.

O Estado Islâmico já decapitou vários reféns estrangeiros e, no passado, divulgou vídeos mostrando os assassinatos. A Reuters não pôde confirmar de forma independente a mensagem de áudio. "A comunidade de inteligência está trabalhando para confirmar a autenticidade (da mensagem)", disse um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Patrick Ventrell, em comunicado.

"Os Estados Unidos condenam fortemente as ações do Isil e exigimos a libertação imediata de todos os reféns remanescentes", disse Ventrell, usando uma sigla pela qual o Estado Islâmico também é conhecido. "Os Estados Unidos apoiam totalmente o Japão neste assunto. Nos solidarizamos com o Japão e estamos acompanhando o caso de perto."

O Japão condenou a gravação e exigiu a libertação imediata de outro refém japonês que apareceu num vídeo nesta semana. / REUTERS