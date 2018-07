Investidor Rajaratnam é condenado a 11 anos de prisão nos EUA

O gestor nascido em Sri Lanka, que chegou a comandar um fundo de hedge de 7 bilhões de dólares em Nova York, foi condenado por organizar uma rede de informantes que lhe passava segredos empresariais.

A promotoria queria pelo menos 19,5 anos de prisão para ele, mas a pena acabou sendo apenas ligeiramente superior aos dez anos impostos recentemente a um ex-funcionário de Rajaratnam no fundo Galleon Group, agora desativado.

O juiz rejeitou uma pena mais dura sob o argumento de que Rajaratnam, de 54 anos, está sob "insuficiência renal iminente" devido à diabetes. Ele citou um relatório da defesa segundo o qual médicos recomendaram que ele faça diálise logo e iniciaram o processo para obter um transplante renal.

"A prisão cria uma forma mais intensa de punição para prisioneiros criticamente doentes", disse o juiz Richard Holwell, ressalvando, no entanto, que a doença não é um "cartão para se livrar da cadeia".

O juiz também citou as atividades beneficentes do réu em prol de vítimas de desastres naturais no Sri Lanka, Paquistão e EUA.

De pé ao lado dos seus advogados e olhando para frente, Rajaratnam não demonstrou nenhuma emoção após escutar a sentença. Antes, convidado pelo juiz a se pronunciar, ele respondeu: "Não, obrigado, excelência". Em 80 minutos de audiência, ele não demonstrou estar em estado grave de saúde, embora seus advogados dissessem que uma sentença prolongada seria equivalente a uma pena de morte.

O juiz atendeu ao pedido de Rajaratnam para que a pena seja cumprida preferencialmente na penitenciária de Butner, na Carolina do Norte, onde o ex-investidor Bernard Madoff cumpre pena de prisão perpétua por ter organizado um esquema de pirâmide financeira. A prisão tem um hospital.

Rajaratnam foi o pivô de uma ampla investigação criminal, revelada há dois anos, que envolvia grandes empresas como Goldman Sachs Group, Intel, IBM e a consultoria McKinsey & Co.