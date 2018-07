Investigação do FBI sobre Petraeus começou com 'e-mails suspeitos' A investigação do FBI que levou à descoberta do romance do diretor da CIA David Petraeus com a autora Paula Broadwell foi provocada por "e-mails suspeitos" dela para outra mulher, e Petraeus não era o alvo da investigação, disseram autoridades da área de segurança e agentes norte-americanos à Reuters no sábado.