Investigadores dos EUA terão acesso a suspeito de ataque na Líbia

Os investigadores poderão entrevistar Ali Ani al Harzi, sob a supervisão das autoridades da Tunísia.

O acordo foi divulgado em uma declaração escrita emitida na sexta-feira por dois senadores republicanos dos EUA, Saxby Chambliss, vice-presidente do Comitê de Inteligência do Senado, e Lindsey Graham, do Comitê de Serviços Armados do Senado.

Fontes norte-americanas disseram que a Al-Harzi é suspeito de participar dos ataques em Benghazi, nos quais Christopher Stevens, embaixador dos EUA para a Líbia, e três outros funcionários norte-americanos foram mortos.

Seu papel preciso nos ataques não estava claro, disseram as fontes, e não havia nenhuma prova de que ele era um líder nos ataques.

(Por Mark Hosenball)