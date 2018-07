Irã diz que Obama deve desculpas por avião abatido

O Irã anunciou em 4 de dezembro que derrubou um avião de espionagem perto da fronteira com o Afeganistão. O aparelho foi depois mostrado na TV, e o governo iraniano disse estar próximo de desvendar seus segredos tecnológicos.

Na segunda-feira, numa entrevista coletiva, Obama pediu ao Irã "(o avião) de volta. Vamos ver como os iranianos respondem". As autoridades iranianas já haviam informado que não pretendem devolver o equipamento.

"Parece que (Obama) esqueceu que nosso espaço aéreo foi violado, que uma operação de espionagem foi conduzida, e que o direito internacional foi pisoteado", disse Ramin Mehmanparast, porta-voz da chancelaria, em entrevista coletiva.

"Ao invés de um pedido oficial de desculpas pela ofensa que eles cometeram, ele está apresentando uma exigência dessas. A América deve saber que a violação do espaço aéreo do Irã pode ameaçar a paz e a segurança mundiais."

O ministro da Defesa do Irã, Ahmad Vahidi, disse à agência estatal de notícias Irna que "o avião teleguiado de espionagem dos EUA é propriedade da República Islâmica do Irã", e que "Teerã vai decidir o que deseja fazer a esse respeito".

O Parlamento aprovou uma resolução qualificando a incursão aérea como "evidência de terrorismo internacional e flagrante violação do direito internacional pela América agressora". O texto diz que o Irã deve buscar reparações.

O governo também se queixou ao Conselho de Segurança da ONU, pedindo providências que "ponham fim a esses atos perigosos e ilegais".

A Isaf, força da Otan no vizinho Afeganistão, inicialmente disse que o aparelho poderia ser um avião teleguiado de reconhecimento dos EUA, que voa desarmado e que teria se perdido durante uma missão no oeste afegão.

Mas uma pessoa familiarizada com a situação disse posteriormente à Reuters em Washington que o avião fazia uma missão de vigilância no Irã.

O caso complica ainda mais as relações do Irã com o Ocidente, abaladas principalmente por causa do programa nuclear iraniano. Washington e seus aliados acusam Teerã de tentar desenvolver armas nucleares, o que a República Islâmica nega.