Iranianos são acusados nos EUA de tentar explodir embaixadas

Os supostos responsáveis pelo plano de ataque foram identificados como Manssor Arbabsiar e Gholam Shakuri --ambos de origem iraniana-- no processo criminal apresentado em uma corte federal de Nova York.

Arbabsiar, que é naturalizado norte-americano, foi preso em setembro. Shakuri permanece foragido.

O plano foi descoberto pelo FBI e pela agência antidrogas federal dos EUA.

Autoridades norte-americanas disseram que uma questão em aberto é se elementos do governo iraniano estariam por trás do plano. Documentos judiciais identificaram Shakuri como um membro da Força Quds, um braço da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã.

Shakuri aprovou o plano para assassinar o embaixador saudita durante uma conversa telefônica com Arbabsiar, segundo os documentos.

Em julho e agosto, Arbabsiar pagou 100 mil dólares a um informante da agência antidrogas pela morte do embaixador Adel Al-Jubeir, segundo os documentos do tribunal.

Arbabsiar foi preso no mês passado no aeroporto John F. Kennedy, em Nova York. Após sua prisão, Arbabsiar confessou a existência dos planos, conforme os documentos.

(Reportagem de Basil Katz, em Nova York, e James Vicini e Mark Hosenball em Washington)