Irmãos de 4 anos morrem após incêndio na casa do avô em Nova York

Dois adultos ficaram gravemente feridos no incêndio que começou pouco antes de meia-noite de sábado, no prédio de dois andares no distrito do Queens, disse um porta-voz do Corpo de Bombeiros de Nova York.

Os irmãos de 4 anos, um menino e uma menina, foram encontrados inconscientes e levados às pressas para um hospital próximo em estado grave, disse o porta-voz. As crianças foram declaradas mortas pouco tempo depois.

Os adultos feridos, que não foram imediatamente identificados, estão hospitalizados. Um bombeiro que esteve no local foi tratado por ferimentos leves.

Não ficou claro onde os irmãos viviam, mas eles estavam hospedados na casa do avô quando o fogo começou, segundo os bombeiros. A causa do incêndio, que foi contido no porão, está sob investigação.

(Reportagem de Victoria Cavaliere)