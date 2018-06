Jatos dos EUA interceptam avião em espaço aéreo restringido Jatos de combate F-16 norte-americanos interceptaram um avião de pequeno porte que se perdeu e entrou no espaço aéreo restringido no momento em que o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, se preparava para partir de Los Angeles nesta sexta-feira, depois de um evento de arrecadação de fundos na casa do ator George Clooney, disseram autoridades.